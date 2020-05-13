У Франції подали більше 60 позовів проти уряду щодо реагування на епідемію

У Франції подали більше 60 позовів проти уряду щодо рішень, пов'язаних з реагуванням на епідемію коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

У Франції подали вже 63 позови проти представників уряду до Суду юстиції (Cour de Justice de la République) - інституції, уповноваженої розслідувати законність дій посадових осіб на рівні міністерств. Про це повідомив генеральний прокурор Франсуа Молен. Перші позови подали ще наприкінці березня.

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Більшість позовів стосуються прем’єр-міністра Едуара Філіпа та двох міністрів охорони здоров’я – Аньєс Бюзен та її наступника Олів’є Верана. Є також позови проти міністрів юстиції, праці та внутрішніх справ.

Зараз усі позови знаходяться на стадії попереднього розгляду комісією, яка має визначити, котрі з них є підстави передавати для подальшого розгляду.

Нагадаємо, за підсумками останньої доби кількість загиблих від епідемії в країні досягла 26 991 особи, перевищивши кількість жертв епідемії в Іспанії. Протягом останнього місяця кількість госпіталізованих та пацієнтів у реанімації стабільно знижується.

У понеділок Франція почала масштабне послаблення карантинних обмежень.

Детальніше про вихід Франції з карантину читайте у публікації: Коронавірус, що розколов Францію: як країна виходить із режиму ізоляції.