У Греції відкрили пляжі: тисячі людей і затори на під'їздах

У Греції в суботу відкрили понад 500 організованих пляжів, які повинні працювати з дотриманням суворих рекомендацій щодо охорони здоров'я та безпеки через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Prothotema.

Серед обов'язкових заходів обмеження в 40 осіб на 1000 квадратних метрів площі та відстань не менше 4 метрів між парасольками від сонця, а між лежаками відстань має бути не менше метра.

Велика кількість автомобілів час від часу спричиняла великі затори на узбережжі, в результаті чого кілька годин машини не могли доїхати до місця призначення, тоді як температура в грецькій столиці сягає +39 градусів.

На популярному пляжі Алімос, що знаходиться на південь від Афін, люди стояли в черзі з раннього ранку, щоб зайняти місце під сонцем.

На сусідньому пляжі співробітники ходили з гучномовцями між шезлонгами і закликають людей зберігати безпечну відстань один від одного.

Греція планує офіційно розпочати туристичний сезон з 1 липня і підготувала детальний план обережного перезавантаження туристичного сектора на тлі пандемії.

Раніше повідомлялося, що головні готельні групи в Греції вивчають різні способи роботи цього літа, аби забезпечити безпеку своїх гостей на тлі пандемії.

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