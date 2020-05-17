Онука диктатора Муссоліні пояснила, чому Україна виключила її з санкційних списків

Аллесандра Муссоліні, онука італійського диктатора Беніто Муссоліні, прокоментувала своє виключення з санкційних списків України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Радіо Свобода.

За її словами, вона ніколи не була на території України і не брала участі в будь-яких політичних чи громадських подіях. За словами Муссоліні, скасування санкцій проти неї є "відновленням правди".

"Як я вже повідомила і офіційно 15 листопада 2019 року поінформувала консульство Італії в Києві, я ніколи не бувала в Україні і, відповідно, ніяким чином не брала участі в будь-якій політичній чи суспільній події в цій країні. Окрім того, ні за яких обставин – ні прямо, ні опосередковано – я не мала можливості висловити будь-які оціночні судження щодо політичної ситуації в Україні. Я також ніколи не мала прямих чи опосередкованих контактів із політиками або з представниками місцевої влади. Свого часу я вважала "санкцію" зовсім безпідставною, і сьогодні беру до уваги факт її скасування, що сприяє відновленню правди", – заявила Муссоліні в листі.

Раніше повідомлялося, президент Володимир Зеленський своїм указом затвердив рішення РНБО про виключення з санкційного списку України онучки італійського диктатора часів Другої світової війни Беніто Муссоліні – Алессандри, яка нібито брала участь у "виборах" в ОРДЛО.

Водночас експерти звертали увагу, що українська влада могла переплутати її з з Алессандро Мусоліно, який був спостерігачем на Донбасі, але до санкційного списку так і не потрапив.