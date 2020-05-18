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За час карантину МЗС сприяло поверненню понад 230 тисяч українців 

Понеділок, 18 травня 2020, 08:53

За час карантину за сприяння Міністерства закордонних справ до України повернулися понад 230 тисяч українських громадян. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомив заступник голови МЗС Євген Єнін в інтерв’ю Радіо Свобода.

"Загалом за сприяння Міністерства закордонних справ до України повернулося понад 230 тисяч громадян України. І цей процес продовжується", – сказав Єнін.

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На переконання Єніна, попри певні складнощі перехідного періоду МЗС "впоралося гідно". 

"За оцінками і наших громадян, і багатьох наших партнерів, евакуація, яка була здійснена, у тому числі і за активної участі МЗС України, вважається однією зі зразкових", - сказав заступник глави МЗС.

Нагадаємо, наприкінці квітня Україна відновила низку спеціальних рейсів з різних країн світу, щоб повернути додому своїх громадян. До цього Україна на місяць зупинила евакуацію. 

З 28 березня державний кордон було закрито і повернутися можна було лише пішки чи автомобілем. 

Зазначимо, від початку пандемії коронавірусу Євросоюз повернув додому понад 580 тисяч своїх громадян. 

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