За час карантину МЗС сприяло поверненню понад 230 тисяч українців
За час карантину за сприяння Міністерства закордонних справ до України повернулися понад 230 тисяч українських громадян.
Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомив заступник голови МЗС Євген Єнін в інтерв’ю Радіо Свобода.
"Загалом за сприяння Міністерства закордонних справ до України повернулося понад 230 тисяч громадян України. І цей процес продовжується", – сказав Єнін.
На переконання Єніна, попри певні складнощі перехідного періоду МЗС "впоралося гідно".
"За оцінками і наших громадян, і багатьох наших партнерів, евакуація, яка була здійснена, у тому числі і за активної участі МЗС України, вважається однією зі зразкових", - сказав заступник глави МЗС.
Нагадаємо, наприкінці квітня Україна відновила низку спеціальних рейсів з різних країн світу, щоб повернути додому своїх громадян. До цього Україна на місяць зупинила евакуацію.
З 28 березня державний кордон було закрито і повернутися можна було лише пішки чи автомобілем.
Зазначимо, від початку пандемії коронавірусу Євросоюз повернув додому понад 580 тисяч своїх громадян.
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