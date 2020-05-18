За время карантина МИД способствовал возвращению более 230 тысяч украинцев
За время карантина при содействии Министерства иностранных дел в Украину вернулись более 230 тысяч украинских граждан.
Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщил заместитель главы МИД Евгений Енин в интервью Радио Свобода.
"В целом при содействии Министерства иностранных дел в Украину вернулось более 230 000 граждан Украины. И этот процесс продолжается", - сказал Енин.
По убеждению Енина, несмотря на определенные сложности переходного периода МИД "справился достойно".
"По оценкам и наших граждан, и многих наших партнеров, эвакуация, которая была осуществлена, в том числе и при активном участии МИД Украины, считается одной из образцовых", - сказал замглавы МИД.
Напомним, в конце апреля Украина возобновила ряд специальных рейсов из разных стран мира, чтобы вернуть домой своих граждан. До этого Украина на месяц остановила эвакуацию.
С 28 марта государственная граница была закрыта и вернуться можно было только пешком или на автомобиле.
Отметим, с начала пандемии коронавируса Евросоюз вернул домой более 580 000 своих граждан.
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