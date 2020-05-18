За время карантина МИД способствовал возвращению более 230 тысяч украинцев

За время карантина при содействии Министерства иностранных дел в Украину вернулись более 230 тысяч украинских граждан.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщил заместитель главы МИД Евгений Енин в интервью Радио Свобода.

"В целом при содействии Министерства иностранных дел в Украину вернулось более 230 000 граждан Украины. И этот процесс продолжается", - сказал Енин.

Читайте также В правительстве обнародовали список городов мира, из которых эвакуируют украинцев

По убеждению Енина, несмотря на определенные сложности переходного периода МИД "справился достойно".

"По оценкам и наших граждан, и многих наших партнеров, эвакуация, которая была осуществлена, в том числе и при активном участии МИД Украины, считается одной из образцовых", - сказал замглавы МИД.

Напомним, в конце апреля Украина возобновила ряд специальных рейсов из разных стран мира, чтобы вернуть домой своих граждан. До этого Украина на месяц остановила эвакуацию.

С 28 марта государственная граница была закрыта и вернуться можно было только пешком или на автомобиле.

Отметим, с начала пандемии коронавируса Евросоюз вернул домой более 580 000 своих граждан.

Читайте также: Украина рядом: как государство помогает гражданам, которые не вернулись домой