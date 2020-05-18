Франція і Німеччина представлять спільну ініціативу на тлі пандемії 

Президент Франції Еммануель Макрон та канцлерка Німеччини Ангела Меркель у понеділок на тлі пандемії коронавірусу представлять нову франко-німецьку ініціативу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Як заявив Єлисейський палац, обидва лідери проведуть відеоконференцію, після якої відбудеться пресконференція близько 16:00 за Парижем.

Читайте також Німеччина послабила контроль на кордонах з кількома країнами

У заяві не сказано детально, у чому полягає нова ініціатива. Джерело агентства, близьке до президента Франції, повідомило, що вона стосуватиметься охорони здоров'я, економічного відновлення, зеленого та цифрового переходу і промислового суверенітету.

Франція і Німеччина з усіх сил намагалися представити єдиний фронт у коронавірусній кризі, у той час як Франція очолила зусилля країн південної Європи, аби переконати фіскально консервативні країни, такі як Німеччина, випустити спільний європейський борг на тлі пандемії.

Дві країни, які довгий час були рушійною силою інтеграції в ЄС, також по-різному впоралися з проблемою пандемії. Згідно з офіційними даними, кількість смертей у Франції у понад три рази вища, ніж в Німеччині.

Читайте також: Вірус як виклик єдності: якою буде антикризова стратегія ЄС