Франция и Германия представят совместную инициативу на фоне пандемии

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель в понедельник на фоне пандемии коронавируса представят новую франко-германскую инициативу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Как заявил Елисейский дворец, оба лидера проведут видеоконференцию, после которой состоится пресс-конференция около 16:00 по Парижу.

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В заявлении не сказано подробно, в чем заключается новая инициатива. Источник агентства, близкий к президенту Франции, сообщил, что она будет касаться здравоохранения, экономического восстановления, зеленого и цифрового перехода и промышленного суверенитета.

Франция и Германия изо всех сил пытались представить единый фронт в коронавирусном кризисе, в то время как Франция возглавила усилия стран южной Европы, чтобы убедить фискально консервативные страны, такие как Германия, выпустить совместный европейский долг на фоне пандемии.

Две страны, которые долгое время были движущей силой интеграции в ЕС, также по-разному справились с проблемой пандемии. Согласно официальным данным, количество смертей во Франции более чем в три раза выше, чем в Германии.

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