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Зеленський погодив призначення Еміне Джапарової на пост заступника глави МЗС

Понеділок, 18 травня 2020, 16:23

Президент Володимир Зеленський погодив призначення колишньої першої заступниці міністра інформаційної політики Еміне Джапарової на пост заступника глави МЗС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу президента.

 
Еміне Джапарова

"Президент наголосив, що представники кримськотатарського народу мають бути представлені на вищому дипломатичному рівні. Тому глава держави погодив кандидатуру Еміне Джапарової на посаду першого заступника міністра закордонних справ", - йдеться у повідомленні за результатами зустрічі президента з представниками кримськотатарського народу.

Еміне Джапарова чотири роки пропрацювала в міністерстві інформаційної політики і звільнилась восени минулого року.

У 2014 році вона працювала відеоредакторкою, помічницею головного редактора сайту "Крим.Реалії". З 2011 до 2014 року була авторкою, ведучою та випускаючою редакторкою кількох програм на телеканалі "ATR".

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МЗС Зеленський
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