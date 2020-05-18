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Зеленский согласовал назначение Эмине Джапаровой на пост заместителя главы МИД

Понедельник, 18 мая 2020, 16:23

Президент Владимир Зеленский согласовал назначение бывшего первого заместителя министра информационной политики Эмине Джапаровой на пост заместителя главы МИД.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу президента.

 
Еміне Джапарова

"Президент подчеркнул, что представители крымскотатарского народа должны быть представлены на высшем дипломатическом уровне. Поэтому глава государства согласовал кандидатуру Эмине Джапаровой на должность первого заместителя министра иностранных дел", - говорится в сообщении по итогам встречи президента с представителями крымскотатарского народа.

Эмине Джапарова четыре года проработала в министерстве информационной политики и уволилась осенью прошлого года.

В 2014 году она работала видеоредактором, помощницей главного редактора сайта "Крым.Реалии". С 2011 до 2014 года была автором, ведущей и выпускающим редактором нескольких программ на телеканале "ATR".

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МИД Зеленский
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