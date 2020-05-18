В ЄС відреагували на арешт у Франції підозрюваного в геноциді

В Євросоюзі привітали затримання у Франції втікача, який зіграв ключову роль в геноциді 1994 року в Руанді.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Арешт Фелісьєна Кабуги - обвинуваченого за 7 пунктами злочину геноциду та злочинів проти людства - нагадує, що винуватці можуть бути притягнуті до відповідальності навіть через 26 років. Наші думки - з жертвами геноциду тутсі у Руанді", - написав у Twitter головний дипломат ЄС Жозеп Боррель.

The arrest of Félicien #Kabuga - charged w 7 counts of Genocide & Crimes against Humanity - is a reminder that those alleged responsible can be held accountable even 26 years later. Our thoughts are w the victims & survivors of the genocide against the Tutsi in #Rwanda #Kwibuka26 — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) May 18, 2020

84-річного Кабугу затримали минулого тижня поблизу Парижа. Кабуга, який звинувачується у фінансуванні вбивств і досі вважався одним з найбільш розшукуваних людей у світі, жив під вигаданим ім'ям в передмісті французької столиці.

Він звинувачується у створенні сумнозвісного ополчення Інтерахамве ("ті, хто нападає разом") і оснащенні його мачете, що використовувалися в більшості вбивств. Один з найбагатших людей Руанди, він також керував настільки ж сумнозвісним Radio Télévision Libre des Mille Collines (RTLMC, вільне радіо і телебачення тисячі пагорбів), яке підбурювало до вбивств.

Очікується, що він постане перед місцевими магістратами, перш ніж буде переданий під варту в Гаагу, щоб постати перед судом "після завершення відповідних процедур відповідно до французького законодавства".

Кабуга був звинувачений Міжнародним кримінальним трибуналом ООН по Руанді в 1997 році за семи пунктами звинувачення, включаючи геноцид. Після перемоги Руандійського патріотичного фронту під командуванням Поля Кагаме він спочатку втік до Швейцарії, але був висланий звідти.

Вважається, що потім він відправився в Кіншасу, столицю Демократичної Республіки Конго. Він ледве уникнув арешту в Найробі, Кенія, в 1996 році.

Трибунал по Руанді офіційно закрився в 2015 році, і його функції були покладені на міжнародний залишковий механізм для кримінальних трибуналів, який також займається справами, що залишилися від Міжнародного кримінального трибуналу по колишній Югославії.