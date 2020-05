В ЄС відреагували на арешт у Франції підозрюваного в геноциді

В Євросоюзі привітали затримання у Франції втікача, який зіграв ключову роль в геноциді 1994 року в Руанді.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Арешт Фелісьєна Кабуги - обвинуваченого за 7 пунктами злочину геноциду та злочинів проти людства - нагадує, що винуватці можуть бути притягнуті до відповідальності навіть через 26 років. Наші думки - з жертвами геноциду тутсі у Руанді", - написав у Twitter головний дипломат ЄС Жозеп Боррель.

The arrest of Félicien #Kabuga - charged w 7 counts of Genocide & Crimes against Humanity - is a reminder that those alleged responsible can be held accountable even 26 years later. Our thoughts are w the victims & survivors of the genocide against the Tutsi in #Rwanda #Kwibuka26