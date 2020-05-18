В ЕС отреагировали на арест во Франции подозреваемого в геноциде

В Европейском Союзе приветствовали задержание во Франции беглеца, который сыграл ключевую роль в геноциде 1994 года в Руанде.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Арест Фелисьена Кабуги - обвиняемого по 7 пунктам преступления геноцида и преступлений против человечества - напоминает, что виновники могут быть привлечены к ответственности даже через 26 лет. Наши мысли - с жертвами геноцида тутси в Руанде", - написал в Twitter главный дипломат ЕС Жозеп Боррель.

The arrest of Félicien #Kabuga - charged w 7 counts of Genocide & Crimes against Humanity - is a reminder that those alleged responsible can be held accountable even 26 years later. Our thoughts are w the victims & survivors of the genocide against the Tutsi in #Rwanda #Kwibuka26 — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) May 18, 2020

84-летнего Кабугу задержали на прошлой неделе возле Парижа. Кабуга, который обвиняется в финансировании убийств, до сих пор считался одним из самых разыскиваемых людей в мире, жил под вымышленным именем в пригороде французской столицы.

Он обвиняется в создании печально известного ополчения Интерахамве ("те, кто нападает вместе") и оснащении его мачете, использовавшихся в большинстве убийств. Один из самых богатых людей Руанды, он также руководил столь же печально известным Radio Télévision Libre des Mille Collines (RTLMC, Свободное радио и телевидение тысячи холмов), которое подстрекало к убийствам.

Ожидается, что он предстанет перед местными магистратами, прежде чем будет передан под стражу в Гаагу, чтобы предстать перед судом "после завершения соответствующих процедур в соответствии с французским законодательством".

Кабуга был обвинен Международным уголовным трибуналом ООН по Руанде в 1997 году по семи пунктам обвинения, включая геноцид. После победы Руандийского патриотического фронта под командованием Поля Кагаме он сначала бежал в Швейцарию, но был выслан оттуда.

Считается, что потом он отправился в Киншасу, столицу Демократической Республики Конго. Он едва избежал ареста в Найроби, Кения, в 1996 году.

Трибунал по Руанде официально закрылся в 2015 году, и его функции были возложены на международный остаточный механизм для уголовных трибуналов, который также занимается делами, оставшимися от Международного уголовного трибунала по бывшей Югославии.