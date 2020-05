В ЕС отреагировали на арест во Франции подозреваемого в геноциде

В Европейском Союзе приветствовали задержание во Франции беглеца, который сыграл ключевую роль в геноциде 1994 года в Руанде.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Арест Фелисьена Кабуги - обвиняемого по 7 пунктам преступления геноцида и преступлений против человечества - напоминает, что виновники могут быть привлечены к ответственности даже через 26 лет. Наши мысли - с жертвами геноцида тутси в Руанде", - написал в Twitter главный дипломат ЕС Жозеп Боррель.

The arrest of Félicien #Kabuga - charged w 7 counts of Genocide & Crimes against Humanity - is a reminder that those alleged responsible can be held accountable even 26 years later. Our thoughts are w the victims & survivors of the genocide against the Tutsi in #Rwanda #Kwibuka26