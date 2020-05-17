У Франції затримали ексдиректора радіостанції, підозрюваного у організації геноциду

Французька поліція заарештувала під Парижем 84-річного Фелісьєна Кабугу, завершивши десятирічне полювання на втікача, який зіграв ключову роль в геноциді 1994 року в Руанді.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Кабуга, який звинувачується у фінансуванні вбивств і досі вважався одним з найбільш розшукуваних людей у світі, жив під вигаданим ім'ям в передмісті французької столиці.

Французькі чиновники заявили, що Кабуга ховався в квартирі в Аньєр-сюр-Сен, на північний захід від Парижа, за допомогою своїх дітей, які створили ефективну систему, щоб переховувати його..

Близько 800 000 людей, головним чином представники народу тутсі, але також і помірні хуту, були вбиті етнічними екстремістами хуту за допомогою ножів, кийків та іншої зброї протягом трьох місяців масових вбивств в 1994 році.

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Кабуга звинувачується у створенні сумнозвісного ополчення Інтерахамве ("ті, хто нападають разом")і оснащенні його мачете, що використовувалисяся в більшості вбивств. Один з найбагатших людей Руанди, він також керував настільки ж сумнозвісним Radio Télévision Libre des Mille Collines (RTLMC, вільне радіо і телебачення тисячі пагорбів), яке підбурювало до вбивств.

"Вміст трансляцій RTLMC ... прямо та публічно підбурював до вчинення геноциду, оскільки ці трансляції прямо ідентифікували тутсі, визначали їхні адреси, описували їх як ворогів та закликали до їх знищення.... Передачі RTLMC спонукали та заохочували людей до вбивства та заподіяння шкоди особам, ідентифікованим як тутсі, та надавали інформацію, призначену для полегшення таких вбивств" - йдеться в обвинувальному акті щодо Кабуги.

"Відомо, що Фелісьєн Кабуга фінансував геноцид в Руанді", - заявила французька влада.

Очікується, що він постане перед місцевими магістратами, перш ніж буде переданий під варту в Гаагу, щоб постати перед судом "після завершення відповідних процедур відповідно до французького законодавства".

Кабуга входив до найближчого оточення Руандійського уряду Ювенала Хаб’ярімані, президента, вбивство якого спровокувало геноцид. Дві його дочки були заміжні за синами Хаб’ярімані.

Кабуга був звинувачений Міжнародним кримінальним трибуналом ООН по Руанді в 1997 році за семи пунктами звинувачення, включаючи геноцид. Після перемоги Руандійського патріотичного фронту під командуванням Поля Кагаме він спочатку втік до Швейцарії, але був висланий звідти. Вважається, що потім він відправився в Кіншасу, столицю Демократичної Республіки Конго. Він ледве уникнув арешту в Найробі, Кенія, в 1996 році.

Трибунал по Руанді офіційно закрився в 2015 році, і його функції були покладені на міжнародний залишковий механізм для кримінальних трибуналів, який також займається справами, що залишилися від Міжнародного кримінального трибуналу по колишній Югославії.