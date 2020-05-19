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Рада отложила рассмотрение спорного президентского законопроекта о гражданстве

Вторник, 19 мая 2020, 11:30

Верховная рада во вторник 19 мая отложила рассмотрение президентского законопроекта по вопросам гражданства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на официальный сайт парламента.

Спикер ВР Дмитрий Разумков во время заседания объявил, что законопроект снят с сегодняшнего рассмотрения после обращения руководителей нескольких фракций. Он не ставил этот вопрос на голосование.

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На официальном сайте ВР указано, что рассмотрение проекта закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно вопросов гражданства №2590 отложено.

Законопроект критикуют за то, что он был разработан без привлечения представителей общественных объединений трудовых мигрантов.

Наибольшие диаспорные организации выступили против законопроекта, заявляя, что он создает категории "второсортных граждан" и лишает их конституционного права участия в государственно-политическом векторе страны.

Главное научно-экспертное управление аппарата ВР в заключении от 11 января выражает ряд замечаний к проекту и отмечает, что он нуждается в доработке.

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