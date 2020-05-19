Партія Макрона втратила абсолютну більшість у Національній асамблеї

Партія президента Франції "Вперед, Республіко" втратила абсолютну більшість у Національній асамблеї після відокремлення групи депутатів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BFM TV.

Партія президента Франції Еммануеля Макрона "Вперед, Республіко" втратила абсолютну більшість у Національній асамблеї після того, як 7 її членів приєдналися до новоствореної депутатської групи.

Нова група "Екологія, демократія, солідарність", створена 17 депутатами, стала 9-ю депутатською групою у Національній асамблеї. Учасники оголосили себе незалежними, "ні у більшості, ні в опозиції". Групу очолили Матьє Орфелен, обраний від Мену-та-Луари, і колишня учасниця LaREM Паула Фортеза.

Пріоритетом у своїй роботі вони називають трансформації у соціальній сфері та охороні довкілля: "реагувати на невідкладні ситуації в екології, модернізувати демократію, зменшити соціальну і територіальну нерівність".

Внаслідок входження 7 своїх партійців до нової групи, LaREM втратила абсолютну більшість – у неї залишилося 288 місць, замість необхідних 289. Водночас, вони можуть розраховувати на своїх союзників із MoDem та Agir.

Крім того, партія знов отримає абсолютну більшість, якщо до неї приєднається наступник депутата Олів’є Гаярда, який покинув мандат, щоб обійняти посаду мера.