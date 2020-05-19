Чорногорія почне відновлювати роботу аеропортів з 20 травня

У Чорногорії з 20 травня почнеться перша фаза відновлення роботи міжнародних аеропортів у Подгориці і Тіваті.

Про це заявив директор держпідприємства "Аеропорти Чорногорії" Данило Орландич, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Vijesti.

Аеропорти відкриються для авіації загального призначення – невійськової і непасажирської.

"Це важливий сигнал для всіх нас в Чорногорії і за її межами, тому що він показує намір держави відкритися для іноземних громадян з використанням серйозного, відповідального і поетапного підходу до зустрічі туристичного сезону" – сказав Орландич.

"Аеропорти Чорногорії на першому етапі, який починається завтра, будуть відкриті для прильотів і вильотів авіації загального призначення, які можуть бути приватного і ділового характеру" - додав він.

Вчора Національний координаційний орган з інфекційних захворювань в рамках створення передумов для початку літнього туристичного сезону прийняв рішення про відкриття чорногорських аеропортів для польотів авіації загального призначення в Чорногорію і з Чорногорії.

Коли Чорногорія дозволить відновити пасажирське авіасполучення, поки не повідомляється.