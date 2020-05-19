Черногория начнет восстанавливать работу аэропортов с 20 мая

В Черногории с 20 мая начнется первая фаза восстановления работы международных аэропортов в Подгорице и Тивате.

Об этом заявил директор госпредприятия "Аэропорты Черногории" Даниил Орландич, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Vijesti.

Аэропорты откроются для авиации общего назначения - невоенной и непасcажирской.

"Это важный сигнал для всех нас в Черногории и за ее пределами, потому что он показывает намерение государства открыться для иностранных граждан с использованием серьезного, ответственного и поэтапного подхода к встрече туристического сезона", - сказал Орландич.

"Аэропорты Черногории на первом этапе, который начинается завтра, будут открыты для прилетов и вылетов авиации общего назначения, которые могут быть частного и делового характера", - добавил он.

Вчера Национальный координационный орган по инфекционным заболеваниям в рамках создания предпосылок для начала летнего туристического сезона принял решение об открытии черногорских аэропортов для полетов авиации общего назначения в Черногорию и из Черногории.

Когда Черногория позволит восстановить пассажирское авиасообщение, пока не сообщается.