Число жертв коронавірусу у Франції перевищило 28 тисяч

Кількість померлих від коронавірусу у Франції цього вівторка зросло до 28 022.

Такими є останні дані МОЗ Франції, повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, з 1 березня в лікарнях померло 17 714 осіб, а в будинках літніх людей та інших медико-соціальних установах - 10 308.

За останні 24 години померли 217 людей. У понеділок повідомлялося про 131 померлого.

В даний час в країні госпіталізовано 18 468 осіб з коронавірусною інфекцією, у тому числі 506 пацієнтів, які потрапили до лікарень за останні 24 години. Загальне число госпіталізацій в порівнянні з попереднім днем знизилось.

Знизилось і число пацієнтів реанімаційних відділень, до 1894.

Всього на території Франції було підтверджено 143 427 випадків зараження, в тому числі ще 524 - за минулу добу.

Видужали з початку епідемії 62 563 людини.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що країна сподівається почати ослаблення своїх прикордонних обмежень з країнами ЄС з середини червня.