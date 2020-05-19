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Число жертв коронавируса во Франции превысило 28 тысяч

Вторник, 19 мая 2020, 20:49

Количество умерших от коронавируса во Франции в этот вторник выросло до 28 022.

Таковы последние данные Минздрава Франции, сообщает "Европейская правда".

 В частности, с 1 марта в больницах умерло 17 714 человек, а в домах пожилых людей и других медико-социальных учреждениях - 10 308.

За последние 24 часа умерли 217 человек. В понедельник сообщалось о 131 умершем.

В настоящее время в стране госпитализированы 18 468 человек с коронавирусной инфекцией, в том числе 506 пациентов, попавших в больницы за последние 24 часа. Общее число госпитализаций по сравнению с предыдущим днем снизилось.

Снизилось и число пациентов реанимационных отделений, до 1894.

Всего на территории Франции было подтверждено 143 427 случаев заражения, в том числе еще 524 - за минувшие сутки.

Выздоровели с начала эпидемии 62 563 человека.

Напомним, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что страна надеется начать ослабление своих пограничных ограничений со странами ЕС с середины июня.

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