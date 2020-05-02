Ірландія продовжила коронавірусні обмеження до 18 травня

Ірландія почне послаблювати обмеження, запроваджені у зв’язку з епідемією коронавірусу, з 18 травня.

Про це заявив прем’єр Ірландії Лео Варадкар, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

"Нам потрібно ще два тижні суворих обмежень, щоб ще більше послабити вірус", - сказав Лео Варадкар в телевізійному зверненні. Термін карантину, що набрав чинності 28 березня, повинен був закінчитися у вівторок.

Разом з тим незначні послаблення у країні передбачені вже з вівторка – людям старше 70 років, які досі перебували в самоізоляції, дозволять виходити з дому за умови уникнення контактів з іншими, відстань у 2 кілометри від дому для занять спортом збільшать до 5 кілометрів.

Загальний же план з поступового переходу до "нової нормальності" має розпочатися з 18 травня.

На першому етапі дозволять зустрічі людей на відкритому повітрі, відкриття роздрібних магазинів і окремих громадських служб на відкритому повітрі.

На другому етапі, який почнеться з 8 червня, дозволять походи в гості до інших людей, відкриття невеликих торгових точок з дотриманням соціальної дистанції, відкриють бібліотеки.

З 29 червня почнеться третій етап, коли дозволять невеликі зібрання громадян, відкриють дитячі майданчики, ясла і дошкільні установи.

На четвертому етапі з 20 липня відкриють перукарні, музеї, галереї, культові споруди. На роботу зможуть повернутися працівники, які не можуть працювати з дому.

На п’ятому етапі з 10 серпня дозволять більші зібрання громадян, працівники всіх сфер зможуть повернутися до роботи, на початку навчального року відновлять роботу школи.

Варадкар підкреслив необхідність обережності, оскільки "ризик другої фази вірусу завжди присутній".

"Якщо ми послабимо обмеження занадто рано, то побачимо, що наші відділення інтенсивної терапії переповнені", - сказав він.