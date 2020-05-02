Ирландия продлила коронавирусные ограничения до 18 мая

Ирландия начнет ослаблять ограничения, введенные в связи с эпидемией коронавируса, с 18 мая.

Об этом заявил премьер Ирландии Лео Варадкар, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

"Нам нужно еще две недели строгих ограничений, чтобы еще больше ослабить вирус", - сказал Лео Варадкар в телевизионном обращении. Срок карантина, который вступил в силу 28 марта, должен был закончиться во вторник.

Вместе с тем незначительные послабления в стране предусмотрены уже с вторника – людям старше 70 лет, которые до сих пор находились в самоизоляции, позволят выходить из дома при условии избежания контактов с другими, расстояние в 2 километра от дома для занятий спортом увеличат до 5 километров.

Общий же план по постепенному переходу к "новой нормальности" должен начаться с 18 мая.

На первом этапе позволят встрече людей на открытом воздухе, открытие розничных магазинов и отдельных общественных служб на открытом воздухе.

На втором этапе, который начнется с 8 июня, позволят походы в гости к другим людям, открытия небольших торговых точек с соблюдением социальной дистанции, откроют библиотеки.

С 29 июня начнется третий этап, когда позволят небольшие собрания граждан, откроют детские площадки, ясли и дошкольные учреждения.

На четвертом этапе с 20 июля откроют парикмахерские, музеи, галереи, культовые сооружения. На работу смогут вернуться работники, которые не могут работать из дома.

На пятом этапе с 10 августа позволят большие собрания граждан, работники всех сфер смогут вернуться к работе, в начале учебного года возобновят работу школы.

Варадкар подчеркнул необходимость осторожности, поскольку "риск второй фазы вируса всегда присутствует".

"Если мы ослабим ограничения слишком рано, то увидим, что наши отделения интенсивной терапии переполнены", - сказал он.