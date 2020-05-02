У Косові затримали водіїв сербських бензовозів з портретом Путіна

Косовська поліція зупинила на вулицях міста Пея в суботу водія бензовоза, на якому розміщений портрет російського президента Владіміра Путіна.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання GazetaExpress.

Представник поліції регіону Пея підтвердив, що два водії були доставлені в місцевий поліцейський відділок для допиту після повідомлень від місцевих жителів.

"У суботу вдень ми зупинили два бензовози, на одному з яких була зображена фотографія президента Росії Владіміра Путіна, а на іншому - фотографія сербського письменника Вука Караджича. Обидва водії були доставлені в поліцейську дільницю в Пеї для допиту. Черговий прокурор був проінформований про цю справу. Бензовози з сербськими номерами", - сказав представник косовської поліції.

Жителі Пеї розцінили присутність сербських нафтових танкерів з фотографією Путіна як провокацію.