В Косово задержали водителей сербских бензовозов с портретом Путина

Косовская полиция остановила на улицах города Пея в субботу водителя бензовоза, на котором размещен портрет российского президента Владимира Путина.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание GazetaExpress.

Представитель полиции региона Пея подтвердил, что два водителя были доставлены в местный полицейский участок для допроса после сообщений от местных жителей.

"В субботу днем мы остановили два бензовозы, на одном из которых была изображена фотография президента России Владимира Путина, а на другом - фотография сербского писателя Вука Караджича. Оба водителя были доставлены в полицейский участок в Пее для допроса. Дежурный прокурор был проинформирован об этом деле. Бензовозы с сербскими номерами", - сказал представитель косовской полиции.

Жители Пии расценили присутствие сербских нефтяных танкеров с фотографией Путина как провокацию.