Кулеба: посольство Ірландії відкриється в Україні до кінця 2020 року

Міністр закордонних справ України заявив, що посольство Ірландії в Україні почне роботу до кінця цього року.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу МЗС, про це Дмитро Кулеба повідомив за підсумками телефонної розмови з віцепрем’єром та міністром закордонних справ та торгівлі Ірландії Саймоном Ковні.

Під час цієї розмови Саймон Ковні підтвердив намір відкрити посольство Ірландії в Україні до кінця 2020 року.

"Відкриття посольства Ірландії у Києві - це важлива віха у наших відносинах. Ми також чекаємо, що до кінця року до України прибуде ірландська бізнес-місія. Треба швидко і якісно розвивати торгівлю та залучати ірландські інвестиції в Україну", - зазначив Дмитро Кулеба.

Глава українського зовнішньополітичного відомства також відзначив послідовну підтримку Ірландією суверенітету та територіальної цілісності України.

Також обговорювали ситуацію з коронавірусом та дії, яких вживають уряди для подолання епідемії і виходу з карантину.

В МЗС зазначають, що обсяг торгівлі між Україною та Ірландією у 2019 році склав 715,6 млн доларів.

Остання зустріч на рівні міністрів закордонних справ відбулася 5 грудня 2019 року у Братиславі – між Саймоном Ковні та тодішнім главою українського МЗС Вадимом Пристайком, у рамках засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ.