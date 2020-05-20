Кулеба: посольство Ирландии откроется в Украине до конца 2020 года

Министр иностранных дел Украины заявил, что посольство Ирландии в Украине начнет работу до конца этого года.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу МИД, об этом Дмитрий Кулеба сообщил по итогам телефонного разговора с вице-премьером и министром иностранных дел и торговли Ирландии Саймоном Ковни.

Во время этого разговора Саймон Ковни подтвердил намерение открыть посольство Ирландии в Украине до конца 2020 года.

"Открытие посольства Ирландии в Киеве - это важная веха в наших отношениях. Мы также ожидаем, что до конца года в Украину прибудет ирландская бизнес-миссия. Надо быстро и качественно развивать торговлю и привлекать ирландские инвестиции в Украину", - отметил Дмитрий Кулеба.

Глава украинского внешнеполитического ведомства также отметил последовательную поддержку Ирландией суверенитета и территориальной целостности Украины.

Также обсуждали ситуацию с коронавирусом и действия, предпринимаемые правительством для преодоления эпидемии и выхода из карантина.

В МИД отмечают, что объем торговли между Украиной и Ирландией в 2019 году составил 715,6 млн долларов.

Последняя встреча на уровне министров иностранных дел состоялась 5 декабря 2019 в Братиславе - между Саймоном Ковни и тогдашним главой украинского МИД Вадимом Пристайко, в рамках заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ.