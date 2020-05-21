Венгрия подчинится решению Суда ЕС по просителям убежища

В четверг глава администрации венгерского премьер-министра Виктора Орбана заявил, что Венгрия откажется от пограничных транзитных зон для искателей убежища после решения суда ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Суд Европейского Союза ранее вынес решение о незаконности содержания искателей убежища в венгерском пограничном лагере у сербской границы.

Читайте также Венгрия не освободит мигрантов из лагеря на границе, несмотря на решение Суда ЕС

"Венгерское правительство не соглашается с решением, мы считаем его риском для европейской безопасности, но как государство-член мы будем придерживаться всех судебных решений", - заявил Гёргей Гуйяш на онлайн-брифинге для прессы.

Отметим, ранее представитель правительства Дьердь Баконди заявлял, что Венгрия не примет решение Суда ЕС о транзитных зонах.

Суд ЕС рассмотрел дело двух афганских и двух иранских граждан, прибывших в Венгрию из Сербии в конце 2018 и в начале 2019 и подавших заявление на убежище из транзитной зоны Рьоске на границе.

Их заявки отклонила Венгрия, приказала вернуться в Сербию, но Белград их не принял.

Гуйяш заявил, что четырех человек, которые сейчас находятся в транзитной зоне, переведут в другое место. Еще 280 человек будут перемещены в учреждение для искателей убежища. После ходатайства о предоставлении убежища могут быть подавать только в посольствах и консульствах Венгрии.

Во время пика миграционного кризиса в 2015 году Орбан установил на южной границе Венгрии забор. Венгрия была транзитным маршрутом для сотен тысяч мигрантов, которые направлялись через Балканы в Западную Европу.