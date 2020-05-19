Угорщина не звільнить мігрантів з табору на кордоні попри рішення Суду ЄС

Угорщина не прийме рішення вищого суду Європейського Союзу про те, що четверо шукачів притулку, які утримуються в транзитній зоні на угорсько-сербському кордоні, повинні бути звільнені.

Про це заявив представник уряду Дьордь Баконді, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

Суд Європейського Союзу розглянув справу двох афганських та двох іранських громадян, які прибули до Угорщини з Сербії наприкінці 2018 року та на початку 2019 року та подали заяву на притулок із транзитної зони Рьоске на кордоні.

Їх заявки відхилила Угорщина, яка наказала повернутися до Сербії, але Белград їх не прийняв. Минулого тижня суд ЄС постановив, що шукачів притулку фактично утримують у таборі транзитної зони на кордоні і що місцевий суд повинен негайно їх звільнити.

"Уряд не приймає рішення вищого суду ЄС ... про транзитні зони", - заявив Баконді, додавши, що транзитні зони є частиною системи захисту кордонів Угорщини, а мігранти, які зараз затримуються на Балканському маршруті, становлять "загрозу для здоров'я" на тлі спалаху коронавірусу.

За його словами, Угорщина використовуватиме всі законні засоби для перегляду рішення ЄС. Прессекретар уряду не сказав, які конкретні кроки буде здійснювати уряд, але заявив, що постанова неприйнятна "в політичному сенсі".

Під час міграційної кризи 2015 року прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наказав побудувати паркан на кордоні, щоб запобігти в'їзду осіб, які шукають притулку, через Сербію по так званому балканському маршруту.

У тому ж році правозахисні організації описали умови в прикордонному таборі Рьоске як "брудний" і "переповнений", а затриманих "голодними і позбавленими медичної допомоги".