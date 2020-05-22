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США вийдуть з договору про відкрите небо через Росію






НАТО збирає зустріч з приводу виходу США з Договору щодо відкритого неба - ЗМІ

П'ятниця, 22 травня 2020, 11:22

Північноатлантична рада НАТО проведе сьогодні екстрену зустріч у зв’язку з рішенням США вийди з Договору щодо відкритого неба.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AFP.

Представники країн-членів НАТО скликають у п’ятницю екстрену зустріч для обговорення наслідків рішення США про вихід з Договору щодо відкритого неба, що може вплинути на безпеку у Європі, зазначає агентство.

На офіційному сайті НАТО інформації про зустріч та її деталі поки немає.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп у четвер підтвердив, що Сполучені Штати вийдуть з Договору про відкрите небо, і заявив, що таке рішення його змусила прийняти Росія.  

"Росія не дотримувалась договору, тому поки вони не дотримуються - ми вийдемо", - сказав він.

Держсекретар США Майк Помпео заявив, що Сполучені Штати повністю вийдуть з договору через шість місяців, додавши, що "ми можемо, однак, переглянути наш вихід, якщо Росія повернеться до повного дотримання договору".

Договір 1992 року дозволяє 34 державам-членам здійснювати неозброєні спостережні польоти над територіями один одного. Рішення Трампа може вплинути на здатність американських військових вести повітряне спостереження за Росією та іншими країнами-членами.

МЗС Німеччини висловило жаль з приводу рішення США вийти з Договору про відкрите небо і закликало Росію повернутися до його повного виконання.

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