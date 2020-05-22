НАТО собирает встречу в связи с выходом США из Договора по открытому небу - СМИ

Североатлантический совет НАТО проведет сегодня экстренную встречу в связи с решением США выйди из Договора по открытому небу.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AFP.

Представители стран-членов НАТО созывают в пятницу экстренную встречу для обсуждения последствий решения США о выходе из Договора по открытому небу, что может повлиять на безопасность в Европе, отмечает агентство.

На официальном сайте НАТО информации о встрече и ее деталях пока нет.

Напомним, президент США Дональд Трамп в четверг подтвердил, что Соединенные Штаты выйдут из Договора об открытом небе, и заявил, что такое решение его заставила принять Россия.

"Россия не придерживалась договора, поэтому пока они не соблюдают - мы выйдем", - сказал он.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты полностью выйдут из договора через шесть месяцев, добавив, что "мы можем, однако, пересмотреть наш выход, если Россия вернется к полному соблюдению договора".

Контракт 1992 года позволяет 34 государствам-членам осуществлять невооруженные наблюдательные полеты над территориями друг друга. Решение Трампа может повлиять на способность американских военных вести воздушное наблюдение за Россией и другими странами-членами.

МИД Германии выразил сожаление по поводу решения США выйти из Договора об открытом небе и призвал Россию вернуться к его полному выполнению.