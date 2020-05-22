Сорос вважає, що ЄС може і не пережити коронавірусну кризу

Мільярдер і філантроп Джордж Сорос вважає, що Європейський Союз може розпастися в результаті пандемії коронавірусу, якщо блок не випустить безстрокові облігації, щоб допомогти слабким членам, таким як Італія.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

89-річний Сорос заявив, що збитки економіці єврозони від нового коронавірусу триватимуть "довше, ніж більшість людей думають", додавши, що надійну вакцину буде важко розробити через швидку еволюцію вірусу.

Мільярдер заявив, що безстрокові облігації, використовувані британцями для фінансування воєн проти Наполеона, дозволять Європейському Союзу вижити.

"Якщо ЄС не зможе розглянути цей варіант зараз, то він, можливо, не зможе пережити виклики, з якими він в даний час стикається. Це не теоретична можливість, а трагічна реальність", – сказав Сорос.

За його словами, безстрокові облігації полегшать бюджетну кризу для всього блоку.