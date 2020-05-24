Контроверсійний посол США у Німеччині зібрався у відставку - ЗМІ

Посол США в Німеччині Річард Гренелл має намір піти у відставку в найближчі тижні.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW, про це стало відомо німецькому агентству DPA.

У середині лютого 2020 року президент США Дональд Трамп повідомив про призначення Гренелла новим виконуючим обов'язки директора Національної розвідки країни. Дипломат, в свою чергу, заявив про бажання зберегти за собою посаду посла.

Однак, за даними американського онлайн-видання The Daily Wire, вже через кілька днів Трамп повідомив Білий дім про намір Гренелла піти у відставку.

Пізніше глава Білого дому висунув конгресмена-республіканця Джона Реткліффа на посаду директора нацрозвідки, а в четвер, 21 травня, Сенат Сполучених Штатів схвалив кандидатуру конгресмена.

Американська сторона поки не повідомила нічого про майбутню діяльність Гренелла. Інтернет-портал Die Welt називає ймовірну відставку посла США "не зовсім несподіваною".

Річард Гренелл став послом США в Німеччині в травні 2018 року. Його неодноразово критикували за різкі висловлювання на адресу офіційного Берліна, а в політичних колах ФРН його заяви нерідко викликали обурення.

Гренелл часто захищав політику президента США і повторював багато його скарг на Берлін, зокрема щодо російського проєкту "Північний потік-2".

Гренелл звинувачував Німеччину у "лицемірній" позиції щодо реформування НАТО і небажанні витрачати на цілі 2% ВВП, як зобов'язалися союзники.