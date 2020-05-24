Контроверсионный посол США в Германии собрался в отставку - СМИ

Посол США в Германии Ричард Гренелл намерен уйти в отставку в ближайшие недели.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW, об этом стало известно немецкому агентству DPA.

В середине февраля 2020 года президент США Дональд Трамп сообщил о назначении Гренелла новым исполняющим обязанности директора Национальной разведки страны. Дипломат, в свою очередь, заявил о желании сохранить за собой должность посла.

Однако, по данным американского онлайн-издания The Daily Wire, уже через несколько дней Трамп сообщил Белый дом о намерении Гренелла уйти в отставку.

Позже глава Белого дома выдвинул конгрессмена-республиканца Джона Рэтклиффа на должность директора нацразведки, а в четверг, 21 мая, Сенат Соединенных Штатов одобрил кандидатуру конгрессмена.

Американская сторона пока не сообщила ничего о будущей деятельности Гренелла. Интернет-портал Die Welt называет вероятную отставку посла США "не совсем неожиданной".

Ричард Гренелл стал послом США в Германии в мае 2018 года. Его неоднократно критиковали за резкие высказывания в адрес официального Берлина, а в политических кругах ФРГ его заявления нередко вызывали возмущение.

Гренелл часто защищал политику президента США и повторял много его жалоб на Берлин, в частности относительно российского проекта "Северный поток-2".

Гренелл обвинял Германию в "лицемерной" позиции по реформированию НАТО и нежелании тратить на цели 2% ВВП, как обязались союзники.