Трамп обрав контроверсійного посла в Німеччині керівником розвідки США

Союзник Дональда Трампа в Берліні Річард Гренелл має повернутися до Вашингтона, щоб стати виконувачем обов'язків директора Національної розвідки.

Про це заявив президент США Дональд Трамп у середу, повідомляє "Європейська правда".

Посол був суперечливою фігурою під час свого дворічного перебування в Німеччині. Тепер він замінить Джозефа Магуайра, який виконує обов'язки директора національної розвідки з серпня 2019 року.

"Рік надзвичайно добре представляв нашу країну, і я з нетерпінням чекаю співпраці з ним", - написав Трамп у Twitter.

Гренелл в Німеччині ознаменувався сутичками з місцевими політиками. Посол, відомий своїм грубим стилем, часто захищав політику президента США і повторював багато його скарг на Берлін, зокрема щодо російського проєкту "Північний потік-2".

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Гренелл звинуватив Німеччину у "лицемірній" позиції щодо реформування НАТО і небажанні витрачати на цілі 2% ВВП, як зобов'язалися союзники. Дипломат також розкритикував канцлера Німеччини Ангелу Меркель за її політику щодо біженців та висварив уряд Німеччини за розгляд китайського телекомунікаційного гіганта Huawei для створення своїх мереж 5G.

Часті "вибухи" перетворили його на одіозну фігуру в Берліні, і один німецький політик з Вільної демократичної партії навіть закликав вигнати його, пише DW.

Трамп призначає Гренелла виконувачем обов'язків, що, як і у випадку з Магуайром, не потребуватиме затвердження в Сенаті, за що президент наразився на критику.

Пост директора Національної розвідки був створений після нападів на США 11 вересня 2001 року. Він здійснює нагляд за 17 цивільними та військовими спецслужбами, зокрема ЦРУ.