За час карантину Лувр нарахував річну кількість візитів, але "віртуальних"

Найвідвідуваніший музей світу, паризький Лувр, за час карантину набрав 10,5 млн онлайн-візитів завдяки безкоштовним екскурсіям на своєму сайті і постам в соціальних мережах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RFI.

Як завила агентству France-Presse в неділю дирекція музею, за 71 день, з 12 березня по 22 травня, сайт Лувру відвідали понад 10 мільйонів користувачів. Для порівняння: за весь 2018 рік музей прийняв 10,2 мільйона відвідувачів, за 2019 рік - 9,6 млн.

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Пік віртуальних відвідин музею припав на перші тижні карантину, протягом кожного з них сайт Лувру подивилися близько 330 тисяч осіб. Більшість відвідувачів були іноземними "гостями".

З 12 березня по 22 травня сайт відвідали 16% французів і 17% американців. Після цього працівники музею почали пропонувати більше віртуальних екскурсій англійською мовою. Третє місце за відвідуваністю зайняли "віртуальні туристи" з Китаю.

Працівники Лувру сподіваються на його швидке відкриття, однак щотижня вони продовжують пропонувати нові віртуальні екскурсії різними мовами і знайомство з колекціями музею.

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"У нашій новій реальності великим музеям доведеться розвивати можливості нових медіа, щоб познайомити глядачів зі своїми колекціями. Хоча ми не зовсім це вітаємо, тому що твори мистецтва - це не просто картинки, вони вимагають безпосередньої зустрічі з глядачем", - зазначила директор по роботі з громадськістю музею Софі Гранж.

Франція почала вихід з жорсткого карантину 11 травня, коли відкрилися невеликі музеї. Великі музеї, такі як Лувр, залишаються зачиненими.

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