За время карантина Лувр насчитал годовое количество визитов, но виртуальных

Самый посещаемый музей мира, парижский Лувр, за время карантина набрал 10,5 млн онлайн-визитов благодаря бесплатным экскурсиям на своем сайте и постам в социальных сетях.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RFI.

Как заявила агентству France-Presse в воскресенье дирекция музея, за 71 день, с 12 марта по 22 мая, сайт Лувра посетили более 10 млн пользователей. Для сравнения: за весь 2018 год музей принял 10,2 млн посетителей, за 2019 - 9,6 млн.

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Пик виртуальных посещения музея пришелся на первые недели карантина, в течение каждого из них сайт Лувра посмотрели около 330 тысяч человек. Большинство посетителей были иностранными "гостями".

С 12 марта по 22 мая сайт посетили 16% французов и 17% американцев. После этого работники музея начали предлагать больше виртуальных экскурсий на английском языке. Третье место по посещаемости заняли "виртуальные туристы" из Китая.

Работники Лувра надеются на его скорое открытие, однако каждую неделю они продолжают предлагать новые виртуальные экскурсии на разных языках и знакомство с коллекциями музея.

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"В нашей новой реальности большим музеям придется развивать возможности новых медиа, чтобы познакомить зрителей со своими коллекциями. Хотя мы не совсем это приветствуем, потому что произведения искусства - это не просто картинки, они требуют непосредственной встречи со зрителем", - отметила директор по работе с общественностью музея Софи Гранж.

Франция начала выход из жесткого карантина 11 мая, когда открылись небольшие музеи. Крупные музеи, такие как Лувр, остаются закрытыми.

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