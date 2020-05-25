Чорногорія оголосила себе першою в Європі країною без коронавірусу

Чорногорія проголосила себе першою у Європі країною, що поборола коронавірус.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTCG.

Через 68 днів після виявлення першого випадку COVID-19 в Чорногорії станом на 24 травня не залишилося жодного активного випадку захворювання. "Чорногорія - вільна від коронавірусу. Більше немає випадків COVID-19, оголосив щойно Інститут громадського здоров'я Чорногорії", - йдеться в офіційному повідомленні чорногорського уряду у Twitter.

#Montenegro is #CoronaFree. There are no more #COVID19 cases, @ijzcg has just announced.

Montenegro was the last European country in which the coronavirus was confirmed on March 17. #CoronaInfoCG pic.twitter.com/7bUEtk1gRF — Govt. of Montenegro (@MeGovernment) May 24, 2020

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Міністр охорони здоров'я Кенена Храповіч заявив у понеділок, що Чорногорія стала останньою європейською країною, яка зареєструвала COVID-19, і першою, якій вдалося викорінити вірус. Він підкреслив, що перемога над епідемією є спільним успіхом працівників системи охорони здоров'я та громадян.

"У наступні дні відповідальна поведінка та спільна охорона здоров'я - це наш козир, щоб продовжувати пишатися титулом вільної від коронавірусу держави, яка показала, що знає, як протистояти небезпечному ворогу, що підкорив всю планету", - сказав Храповіч.

Інституту громадського здоров'я Чорногорії готовий оголосити про завершення епідемії на початку червня, якщо нових випадків зараження не буде і надалі.

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У Чорногорії 324 людини захворіли на коронавірус з початку епідемії, 315 видужали, 9 пацієнтів померли.

Крім Чорногорії, Фарерські острови, автономний регіон Данії, є єдиною територією у Європі, де на даний момент немає пацієнтів з коронавірусом.

Нагадамо, раніше Словенія першою в Європі оголосила про завершення епідемії, але в країні все ще залишаються хворі з підтвердженою інфекцією. 16 пацієнтів лікуються у словенських лікарнях, троє з яких у реанімації.