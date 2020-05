Чорногорія оголосила себе першою в Європі країною без коронавірусу

Чорногорія проголосила себе першою у Європі країною, що поборола коронавірус.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTCG.

Через 68 днів після виявлення першого випадку COVID-19 в Чорногорії станом на 24 травня не залишилося жодного активного випадку захворювання. "Чорногорія - вільна від коронавірусу. Більше немає випадків COVID-19, оголосив щойно Інститут громадського здоров'я Чорногорії", - йдеться в офіційному повідомленні чорногорського уряду у Twitter.

#Montenegro is #CoronaFree. There are no more #COVID19 cases, @ijzcg has just announced.

Montenegro was the last European country in which the coronavirus was confirmed on March 17. #CoronaInfoCG pic.twitter.com/7bUEtk1gRF