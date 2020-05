Черногория объявила себя первой в Европе страной без коронавируса

Черногория провозгласила себя первой в Европе страной, поборовшей коронавирус.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTCG.

Через 68 дней после выявления первого случая COVID-19 в Черногории по состоянию на 24 мая не осталось ни одного активного случая заболевания. "Черногория - свободна от коронавируса. Больше нет случаев COVID-19, объявил только что Институт общественного здоровья Черногории", - говорится в официальном сообщении черногорского правительства в Twitter.

#Montenegro is #CoronaFree. There are no more #COVID19 cases, @ijzcg has just announced.

Montenegro was the last European country in which the coronavirus was confirmed on March 17. #CoronaInfoCG pic.twitter.com/7bUEtk1gRF