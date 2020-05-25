Франция потратила на спасение экономики уже 450 млрд евро

Франция потратила на меры по спасению экономики в связи с пандемией коронавируса уже 450 млрд евро.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на BFM TV, об этом рассказал министр экономики Франции Брюно Ле Мэр.

По его словам, если учитывать весь пакет мер, принятых с начала марта, "государство выделило 540 млрд евро, или 20% национального богатства".

Министр отметил, что этот долг нужно будет как-то возвращать, но не "прямо сейчас".

"Это будет сделано единственным способом - благодаря экономическому росту. Не путем налогов", - заявил Ле Мер.

Он добавил, что в процессе восстановления после кризиса важно модернизировать все сферы экономики, чтобы экономика Франции "стала одной из самых передовых в мире".

Министр рассказал также, что с 1 июня пересмотрят действующую в стране систему поддержки неполной занятости, по которой государство компенсирует работодателям часть заработных плат.

"Сами работники ничего не потеряют - это работодателям придется платить несколько больше", - отметил он. В то же время в сферах, которые не возобновят работу с 1 июня, сохранятся нынешние объемы поддержки.

По данным министерства труда, в апреле программа поддержки неполной занятости охватывала 8,6 млн работников.