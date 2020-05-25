В Ісландії відкрили бари, ресторани і тренажерні зали

Ісландія скасувала частину карантинних обмежень, дозволивши громадські збори до 200 людей, а також відкриття нічних клубів та тренажерних залів.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Iceland Monitor.

Спортзалами дозволили відкритись, але лише на половину місткості, в той час як бари та ресторани можуть обслуговувати клієнтів до 23:00.

Публічні зібрання до 200 осіб будуть дозволені, а правило соціального дистанціювання у 2 метри стало необов’язковим, але все ще рекомендується владою.

На початку травня Ісландія почала скасовувати обмеження, що дозволило відкрити салони, музеї та школи.

З початку епідемії в Ісландії підтвердили 1804 випадків інфекції та 10 смертей. Але в травні було зареєстровано лише п'ять нових випадків, і більше 99% заражених людей одужали. Зараз у країні лише троє людей заражені вірусом. Сім з 10 людей, які загинули, були старше 70 років.

Тести на коронавірус здали 58 844 ісландців, або понад 16% населення - більша частка, ніж майже в будь-якій іншій країні, частково завдяки її малому населенню. Решта обмежень мають бути скасовані 21 червня.

Раніше уряд Ісландії заявив про наміри відкрити країну для туристів з 15 червня.

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