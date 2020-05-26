В Ирландии впервые за два месяца - ни одной смерти от коронавируса

В Ирландии впервые с 21 марта не зарегистрировали ни одной новой смерти от коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Irish Times.

В Ирландии за минувшие сутки впервые с 21 марта не зарегистрировали ни одной новой смерти от COVID-19.

"Это важный этап - первый день без новых смертей от коронавируса с 21 марта. Это день надежды. Мы победим", - заявил глава правительства Ирландии Лео Варадкар.

Significant milestone today. First day with no reported #CoVid19 deaths since March 21st. This is a day of hope. We will prevail. — Leo Varadkar (@LeoVaradkar) May 25, 2020

В то же время в министерстве здравоохранения не исключают, что со временем из регионов поступит уточненная информация, поскольку на выходных часто происходит задержка данных.

Число новых больных возросло на 59 человек, что является одним из наименьших показателей за последние 5 дней.

Министр здравоохранения одновременно предостерег людей от более легкомысленного отношения к риску заболеть на фоне уменьшения ежедневного количества новых больных и умерших.

Ирландия сейчас находится на первой из пяти стадий ослабления карантина, который начался 18 мая.

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Следующий этап запланирован на 8 июня. С этого дня людям позволят встречаться и ходить в гости группами до 4 человек; позволят путешествия в радиусе 20 км от дома вместо 5 км. Также планируют разрешить визиты к родственникам в домах пожилых людей и похороны с участием небольшого круга родственников.

В отличие от многих стран Европы, где уже позволили работу парикмахерских с мерами безопасности, Ирландия планирует открывать их только 20 июля, а сады - с 29 июня для семей работников критической инфраструктуры и с 20 июля для всех остальных.

В то же время, раздается все больше призывов сделать это раньше, и премьер уже допускал открытия детсадов для всех с конца июня.

С начала эпидемии в стране зарегистрировали 24 698 подтвержденных больных коронавирус и 1606 смертей.

Напомним, вчера впервые с начала эпидемии Польша не зарегистрировала ни одной новой смерти от коронавируса.