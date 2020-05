В Ирландии впервые за два месяца - ни одной смерти от коронавируса

В Ирландии впервые с 21 марта не зарегистрировали ни одной новой смерти от коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Irish Times.

"Это важный этап - первый день без новых смертей от коронавируса с 21 марта. Это день надежды. Мы победим", - заявил глава правительства Ирландии Лео Варадкар.

