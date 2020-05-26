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У Німеччині секс-працівники просять дозволити їм відновити роботу

Вівторок, 26 травня 2020, 14:22

У Німеччині секс-працівники просять дозволити їм відновити роботу, яка зараз заборонена у зв’язку з карантинними обмеженнями.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Асоціація німецьких борделів та незалежних секс-працівників звернулася до депутатів Бундестагу із відкритим листом, просячи дозволити відновити роботу, оскільки вся країна поступово послаблює карантинні обмеження. 

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За їхніми словами, Асоціація розробила інструкції щодо дотримання гігієни. У листі додають, що секс-працівники через специфіку своєї сфери зайнятості і раніше добре усвідомлювали необхідність дбати про особисту безпеку та здоров’я.

У листі Асоціація також запрошує депутатів після послаблення обмежень відвідати борделі та переконатися, що усі обіцянки щодо заходів безпеки дотримуються.

Нагадаємо, минулого тижня 16 депутатів Бундестагу з правоцентристської ХДС та лівоцентристської Соціал-демократичної партії звернулися листом до урядів 16 федеральних земель із попередженням, що секс-працівники можуть стати "суперпоширювачами" вірусу, відтак після пом’якшення карантину борделі краще не відкривати взагалі.

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