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Президент Косова проти словацького посередника ЄС у переговорах із Сербією

Вівторок, 26 травня 2020, 19:41

Президент Косово Хашим Тачі заявив, що не братиме участі в переговорах щодо нормалізації відносин з Сербією за посередництва спеціального посланника Європейського союзу, закликавши замість цього до посилення ролі США в діалозі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Нормалізація є однією з ключових умов, які ЄС поставив для прийняття Косова до блоку.

У березні глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель призначив словацького дипломата Мирослава Лайчака спеціальним посередником по Косово.

Але Словаччина - одна з п'яти країн-членів ЄС - разом з Кіпром, Грецією, Румунією і Іспанією - які все ще відмовляються визнати незалежність Косово.

"Перед нами будуть два учасники переговорів з країн, які не визнають незалежність Косово", - сказав Тачі журналістам в Приштині, маючи на увазі Лайчака і Борреля, колишнього міністра закордонних справ Іспанії.

Тачі заявив, що приєднається до будь-яких зустрічей, організованих канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Еммануелем Макрона.

"Але я не схильний брати участь в переговорному процесі під керівництвом Лайчака", - сказав він.

За словами Тачі, тільки Сполучені Штати, які підписали мирну угоду з Боснією 25 років тому, можуть реально просунути діалог між Косово і Сербією.

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