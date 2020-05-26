Президент Косово против словацкого посредника ЕС в переговорах с Сербией

Президент Косово Хашим Тачи заявил, что не будет участвовать в переговорах по нормализации отношений с Сербией при посредничестве специального посланника Европейского союза, призвав вместо этого к усилению роли США в диалоге.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Нормализация является одним из ключевых условий, которые ЕС поставил для принятия Косово в качестве государства-члена.

В марте глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель назначил словацкого дипломата Мирослава Лайчака специальным посредником по Косово.

Но Словакия - одна из пяти стран-членов ЕС - наряду с Кипром, Грецией, Румынией и Испанией - которые все еще отказываются признать независимость Косово.

"Перед нами будут два участника переговоров из стран, которые не признают независимость Косово", - сказал Тачи журналистам в Приштине, имея в виду Лайчака и Борреля, бывшего министра иностранных дел Испании.

Тачи заявил, что присоединится к любым встречам, организованным канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Но я не склонен участвовать в переговорном процессе под руководством Лайчака", - сказал он.

По словам Тачи, только Соединенные Штаты, которые подписали мирное соглашение с Боснией 25 лет назад, могут реально продвинуть диалог между Косово и Сербией.