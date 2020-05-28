"Македонський" кілер, причетний до стрілянини у Києві, виявився несправжнім

Один із підозрюваних у причетності до нападу на чорногорського ватажка наркокартелю у Києві Стефан Джукич, нібито громадянин Північної Македонії, як з’ясувалося, мав підроблені документи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Vijesti.

Стефан Джукич - один із чотирьох підозрюваних у замаху на вбивство громадянина Чорногорії та ватажка наркокартелю, який перебував у міжнародному розшуку. У нього стріляли у Печерському районі Києва 26 травня.

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Чотирьох іноземних кілерів затримали в Одесі, коли вони готувалися перетнути кордон з Молдовою.

Спочатку було оголошено, що серед нападників був македонець. Та, як з’ясувалося, у чорногорця Стефана Джукича був підроблений македонський паспорт.

Затримані іноземці, підозрювані у нападі

Джукич, який раніше мав прізвище Мандіч, перебуває у міжнародному розшуку через вбивство в Барі в листопаді минулого року. Його обвинувачують у тому, що він стріляв у двох людей біля відомого бару-ресторану з автомобіля. Після цього злочину Джукич втік за кордон.

Потерпілий, у якого стріляли у Києві, - 38-річний громадянин Чорногорії Радоє Звіцер. Він перебуває в міжнародному розшуку та є одним із лідерів та організатором наркокартелю, члени якого постачають наркотики на територію європейських країн.