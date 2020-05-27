Сербія заборонила чорногорській авіакомпанії літати до Белграда

Управління цивільної авіації Сербії заборонило чорногорській авіакомпанії здійснювати рейси до Белграда.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Балканський оглядач".

Управління цивільної авіації Сербії заборонило посадку літаків національної чорногорської авіакомпанії Montenegro airlines в аеропорту Белграда з 27 травня. Про це пишуть сербські та чорногорські видання.

Читайте також У Чорногорії сталися сутички з поліцією через арешт єпископа СПЦ

Як зазначається, рішення сербського Управління ухвалено на основі так званого "принципу взаємності" після того, як уряд Чорногорії оголосив про намір через епідемічні обмеження відкрити кордони лише для дев'яти країн, серед яких немає Сербії, натомість є Хорватія та Албанія.

В обґрунтуванні рішення Управління цивільної авіації Сербії зазначено, що таким чином офіційна Подгориця порушила принцип рівнозначності під час руху пасажирів.

У чорногорському уряді заявляють, що підстав для запровадження принципу взаємності з боку Сербії немає, оскільки Чорногорія не ввела заборону на посадку літаків сербського національного авіаперевізника Air Serbia.

Montenegro Airlines раніше повідомляла, що готується відновити комерційні авіаперевезення, і перші рейси буде здійснено до сербської столиці.

"Незважаючи на це несподіване рішення Белграду, Сербія, безумовно, залишається частиною наших планів польотів, і ми намагатимемося сприяти якнайшвидшому подоланню наслідків COVID19 в економічному плані", - заявили в Montenegro airlines.

Нагадаємо, вчора прем’єр-міністр та міністр закордонних справ Сербії назвали "смішним" та "ганебним" рішення Чорногорії не включати Сербію у перелік країн, для громадян яких відкриють кордони на початку червня.

Обоє при цьому зазначали, що країна не збирається вдаватися до аналогічного кроку щодо громадян Чорногорії.