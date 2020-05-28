У Барселоні палять шини через закриття заводу Nissan

Автомобільна компанія Nissan оголосила про закриття свого заводу у Барселоні, що спричинило протести.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на La Vanguardia.

Закриття заводу безпосередньо означає втрату роботи 3 тисячами його працівниками, однак непрямим наслідком може стати втрати 20 тисяч робочих місць, які залежать від роботи заводу.

Рішення про його закриття викликало протести. Зокрема, десятки людей палили шини навпроти будівлі заводу.

Крім того, розлючені працівники на знак протесту перекрили декілька доріг.

Закриття заводу є ударом для Іспанії в той час, коли безробіття зростає, а через коронавірусну кризу насувається різка рецесія.

Уряд, який заявив у січні після зустрічі з лідерами Renault і Nissan, що робочі місця на заводі в Барселоні "гарантовані", закликав японський автоконцерн розглянути інші варіанти щодо заводу в Барселоні.

Закриття заводу обійдеться Nissan в 1 млрд євро, йдеться в заяві уряду, який стверджує, що інвестиції в завод будуть дешевшою альтернативою для японського гіганта.

Завод Nissan працював у Барселоні протягом 40 років.