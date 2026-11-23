У понеділок Європейська комісія розпочала антимонопольне розслідування щодо однієї з європейських компаній, що займаються розливом Coca-Cola через підозри, що вона перешкоджала роздрібним торговцям купувати напої за нижчими цінами в інших країнах ЄС.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили у пресслужбі Єврокомісії.

Єврокомісія підозрює, що компанія Coca-Cola Europacific Partners пропонувала супермаркетам та іншим роздрібним торговцям знижки за умови, що вони не продаватимуть напої в інших країнах ЄС.

Компанія, штаб-квартира якої розташована у Великій Британії, є одним із двох найбільших європейських розливників, що постачають напої під брендами компанії The Coca-Cola Company. Вона реалізує продукцію під цими брендами, а також під іншими брендами, у Бельгії, Франції, Німеччині, Люксембурзі, Нідерландах, Португалії, Іспанії та Швеції.

Комісія стурбована тим, що компанія, можливо, зловживала своїм домінуючим становищем у сфері гуртового постачання газованих безалкогольних напоїв та спортивних напоїв клієнтам позамережевої торгівлі. Це клієнти, які продають продукцію для споживання поза межами закладу, такі як супермаркети та інші роздрібні торговельні точки, а не ресторани, готелі та кафе.

"Люди по всій Європі щодня насолоджуються безалкогольними напоями. Але вони не повинні платити більше лише тому, що живуть в одній країні ЄС, а не в іншій", – зазначила віцепрезидентка Єврокомісії з питань конкуренції Тереза Рібера.

Coca-Cola Europacific Partners – це окрема публічна компанія, яка розливає та продає напої Coca-Cola за ліцензією The Coca-Cola Company, якій належить 17% акцій цієї фірми.

Ця справа розглядається на тлі підготовки Комісією нових правил щодо так званих територіальних обмежень постачання – практики, коли великі бренди забороняють роздрібним торговцям купувати товари в одній країні ЄС для перепродажу в іншій.

Раніше урядова коаліція у Німеччині домовилася про компроміс щодо запланованого "податку на цукор": зокрема, невеликих виробників напоїв звільнять від сплати податку, крім того, його запровадять пізніше, ніж планувалося.

Ідея "податку на цукор" обговорювалася у Німеччині вже тривалий час, проте досі так і не була втілена.

Аналогічний крок підготувала Італія – податок спершу мав запрацювати цьогоріч, проте його відклали на 2027 рік.