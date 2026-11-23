Польща завершує переговори зі своїми партнерами щодо будівництва першої атомної електростанції та планує підписати остаточний контракт на її проєктування та будівництво на початку 2027 року.

Про це агенції Bloomberg розповів керівник державної компанії Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ), яка відповідає за проєкт, Марек Вошчик, передає "Європейська правда".

Компанія PEJ вже кілька років веде переговори з Westinghouse Electric Co. та Bechtel Group Inc. щодо остаточної угоди. Польща планує витратити близько 192 млрд злотих (понад 43 млрд євро) на будівництво своєї першої атомної електростанції потужністю 3,75 гігавата.

"Ми говоримо про угоду на мільярди доларів, але справа не лише у вартості. Під час переговорів ми намагаємося тримати витрати під контролем, водночас дотримуючись графіка, скоригованого з урахуванням дефіциту потужностей, який очікується в польській енергосистемі. Ми знаємо, наскільки важливою є ця інвестиція для енергетичної безпеки країни", – зазначив Вошчик.

Країна, економіка якої найбільше залежить від вугілля серед членів ЄС, має замінити понад половину своїх генеруючих потужностей протягом десятиліття, щоб поступово відмовитися від "брудних" видів палива. Окрім будівництва атомної електростанції, Варшава розширює вітрову та сонячну енергетику, а також будує газові електростанції та акумуляторні сховища, щоб запобігти потенційним дефіцитам.

Підписання контракту щодо АЕС дозволить PEJ та її партнерам перейти до повномасштабного будівництва. Наразі компанії виконують підготовчі роботи та замовляють обладнання з тривалим терміном поставки. Затримка у підготовчих роботах може відсунути реалізацію інвестиційного проєкту на кілька років.

Графік, який передбачає завершення будівництва першого реактора до 2036 року, є "амбітним і складним, але досяжним", стверджує гендиректор PEJ.

Фінансування проєкту передбачає, що державний бюджет надасть кошти у розмірі близько 60 млрд злотих, а решта суми буде залучена за рахунок боргових зобов’язань, зокрема кредитів від Ексімбанку США.

"Ми почнемо залучати боргові кошти приблизно у 2028 році. Ми впевнені, що отримаємо фінансування, оскільки інтерес з боку фінансових установ вже перевищує пропозицію", – зазначив Вошчик.

Водночас PEJ вже готується до будівництва другої атомної електростанції в країні. Польща веде переговори з французькими, американськими та канадськими компаніями та планує обрати постачальника технологій наступного року.

Нагадаємо, торік у січні уряд Польщі схвалив законопроєкт щодо фінансування будівництва першої в країні АЕС. Її планують побудувати в Помор'ї на основі американської реакторної технології AP1000.

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