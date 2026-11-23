В уряді Естонії відреагували на петицію з пропозицією зберегти можливість перетинати кордон з Росією з сімейних та гуманітарних причин навіть після закриття прикордонних пунктів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

Автори звернення просять передбачити винятки для тих, кому необхідно відвідувати літніх та хворих родичів або повернутися до Естонії. Станом на 23 листопада петицію підписали понад 1600 осіб.

Ініціаторка петиції – мешканка Нарви Ксенія Агар. За її словами, ідея створити звернення виникла через особисту ситуацію: по той бік кордону живуть її рідні та близькі, а можливість побачитися з ними навіть до закриття прикордонних пунктів була обмеженою.

Ініціаторка петиції розмістила посилання на петицію в кількох групах у Facebook. Під однією з публікацій міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро залишив коментар, у якому запропонував російськомовним мешканцям підписати звернення до правителя Росії Владіміра Путіна.

"Де російськомовні мешканці можуть підписати петицію до Путіна про припинення війни та ворожих дій щодо країн Європи, щоб можна було зняти санкції й дати людям можливість подорожувати так само, як до 2022 року? Коли ви нарешті вийдете на мітинг із цими ж вимогами перед посольством РФ?" – написав міністр.

20 листопада уряд Естонії ухвалив рішення, що перетин естонсько-російського кордону буде призупинений 1 грудня.

Як повідомляли, російська військова розвідка організувала спробу диверсії на естонському підприємстві оборонної промисловості Threod Systems, яке виробляє розвідувальні та бойові дрони.

Естонські правоохоронні органи затримали у зв’язку з цим інцидентом вісьмох жителів Латвії.

Після інциденту Естонія оголосила, що з 1 грудня закриє всі пункти прикордонного контролю на кордоні з Росією.