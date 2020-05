Єврокомісія пропонує 7-річну програму у сфері охорони здоров’я на €9,4 млрд

Єврокомісія пропонує семирічну програму у сфері охорони здоров'я, з акцентом на інновації та посилення стійкості медичної системи країн-членів.

Як пише "Європейська правда", відповідне повідомлення розміщене на сайті Єврокомісії.

Єврокомісія запропонувала програму у сфері охорони здоров’я EU4Health на 2021-2027 роки, яка має забезпечити відновлення після пандемії коронавірусу. Бюджет програми складає 9,4 мільярда євро.

"Програма стане суттєвим внеском для відновлення після пандемії COVID-19, роблячи населення країн ЄС здоровішим, посилюючи стійкість систем охорони здоров’я та розвиваючи інновації в охороні здоров’я. Вона допоможе ліквідувати проблеми, які проявилися під час епідемії, та підготує медичні системи країн ЄС до можливих майбутніх загроз", - йдеться у повідомленні Єврокомісії.

У програмі акцентуватимуть на кращій протидії транскордонним загрозам для здоров’я, а також на тому, щоб зробити медичну допомогу "доступною і посильною".

"Разом із "пакетом відновлення" та переглянутим бюджетом ЄС на наступні 7 років, ми закладаємо стратегічне бачення, що допоможе реагувати і на сьогоднішню ситуацію, і на майбутні виклики. Нова програма EU4Health як частина цього пакета стане реальною зміною парадигми у тому, як ЄС діє у сфері охорони здоров’я, і буде чітким сигналом, що здоров’я наших громадян є пріоритетом більше, ніж будь-коли", - заявила єврокомісар з питань охорони здоров’я та продовольчої безпеки Стелла Кіріакідес.

