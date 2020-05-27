Саміт ЄС 19 червня обговорить пропозицію Єврокомісії щодо антикризового плану у 750 млрд євро

Запропонований Європейською комісією план антикризового відновлення і довгостроковий бюджет ЄС будуть розглянуті на саміті Євросоюзу 19 червня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві президента Європейської ради Шарля Мішеля.

"Це важливий крок у процесі прийняття рішень. Це допоможе направити підтримку секторам і регіонам, які найбільше постраждали від пандемії COVID19", - сказав Мішель.

Аналіз і оцінка фонду відновлення Комісії та пропозиції по бюджету розпочнуться негайно в органах Ради. Паралельно президент Європейської ради і його кабінет будуть консультуватися з державами-членами.

"Потім ми піднімемо це питання на черговій Європейській раді 19 червня. Необхідно зробити все, щоб досягти угоди до літньої перерви. Наші громадяни і підприємства сильно постраждали від пандемії. Їм потрібна цілеспрямована допомога без зволікання", - додав Мішель.

Нагадаємо, Єврокомісія запропонувала створити фінансовий інструмент післякризового відновлення економіки ЄС в розмірі 750 млрд євро.

Як повідомлялося раніше, Європейська комісія прогнозує зниження ВВП єврозони у 2020 році на рекордні 7,75% і після цього зростання на 6,25% у 2021 році. Згідно з прогнозом, економіка окремих країн блоку, зокрема, Італії, Іспанії та Греції, може впасти більш ніж на 9%.